SV Ried sieht sich auf Augenhöhe

Von Roland Korntner

Im Gleichschritt marschieren Austria Klagenfurt und die SV Guntamatic Ried in der 2. Liga vorne weg, von einem Zweikampf um den Titel will Gerald Baumgartner aber noch nicht sprechen. „Auch Lustenau hat einen sehr guten Kader“, so der Sportdirektor und Trainer in Personalunion. In der Tat, die Vorarlberger haben sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Matches auf Rang drei vorgearbeitet.

Der Rückstand auf die Rieder ist trotzdem angewachsen, denn die feierten am Freitag mit einem 3:2 in Innsbruck den fünften Erfolg en suite. „Das war eine harte Nuss zu kna- cken“, atmete Baumgartner nach dem späten Siegtreffer von Grüll (89.) tief durch. „Wir haben eine sehr gute Entwicklung gemacht, sind auf Augenhöhe mit Klagenfurt“, glaubt Baumgartner. Zu viel will er sich aber gar nicht mit dem Tabellenführer, dem man in Runde eins mit 1:3 unterlegen war, beschäftigen. „Wir müssen auf uns schauen, möglichst viel gewinnen, denn das, was die anderen machen, können wir sowieso nicht beeinflussen.“

Die Rieder waren übrigens die einzigen oberösterreichischen Sieger in Runde zwölf. Während die Juniors verloren (2:4 gegen die Young Violets) holten Blau Weiß Linz (2:2 in Amstetten) und Vorwärts (1:1 in Lafnitz) ebenfalls dank später Treffer jeweils ein Remis: „Mit dem Auswärtspunkt sind wir hochzufrieden“, so Steyr-Coach Willi Wahlmüller.