SV Ried will die Fans mitnehmen

Von Roland Korntner

Nach zwei Siegen in Folge unter Neo-Coach Thomas Weissenböck nimmt die SV Guntamatic Ried heute (18.30 Uhr) gegen Liefering den nächsten Streich ins Visier: „Das gibt eine gewisse Sicherheit. Ich hoffe, dass wir den nächsten Schritt setzen können“, erklärte Weissenböck. Unabhängig davon ist es höchst an der Zeit, dass die Fans die Zeit des Schweigens beenden und die Mannschaft nach zwei Spielen wieder stimmkräftig unterstützen. Denn im Saisonfinale gilt es, wie Weissenböck schon bei seinem Amtsantritt gefordert hatte, alle Kräfte im und um den Klub zu bündeln. „Natürlich wäre es jetzt für unsere Endphase der Meisterschaft ganz wichtig, die Unterstützung zu bekommen“, so der Appell von Weissenböck vor der 31. Runde. Verzichten muss er freilich heute und in einer Woche im Derby gegen Blau Weiß auf Ronny Marcos. Der Verteidiger wurde nach seinem Ausschluss beim FAC für zwei Matches gesperrt. Pikant: Zwei der bisher drei Saisonspiele endeten mit klaren Siegen: 6:1 für Ried, 4:0 für Liefering, dazu kommt noch ein 1:1. Und heute? „Wir gehen wieder auf drei Punkte, es zählt nichts anderes“, so Stürmer Philipp Prosenik.

Apropos Blau Weiß: Die Linzer empfangen nach dem 1:1 bei Liefering heute zeitgleich Kapfenberg: „Wir haben kampfbetont gespielt und ordentlich Tempo gemacht. So kann man in dieser Liga auch erfolgreich sein“, freute sich Trainer Thomas Sageder über den Punktgewinn in Salzburg. Daran heißt es anzuschließen.