SV Ried will zurück in Erfolgsspur

Von Roland Korntner

Nach zuletzt einer Niederlage und davor fünf Remis im Folge will, nein muss die SV Guntamatic Ried im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga heute (20.30 Uhr) in Hartberg auf die Siegerstraße zurückkehren. „Wir sind voller Tatendrang, wollen uns auf unsere fußballerischen Stärken besinnen, wieder attraktiven Offensivfußball zeigen“, erklärte Manager Fränky Schiemer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT das Motto der Innviertler. Die Trainingsintensität sei in der Länderspielpause gut und hoch gewesen: „Diese Leistung wollen wir auf den Platz bringen“, so Schiemer. Er hofft, dass sein Team nach vielen Analysen und Gesprächen mit wieder „mit einer gewissen Lockerheit und Frische“ sowie „ruhiger und schlauer“ agiert. Gegen einen Kontrahenten, der sich auch noch Chancen auf den Aufstieg — Platz drei bedeutet ja Relegation — machen darf. „Es wird Zeit, dass wir als letztes Team in dieser Saison auch Hartberg erstmals bezwingen“, forderte Schiemer. Dem konnte Trainer Lassaad Chabbi nur zustimmen: „Ich bin überzeugt, dass wir in Hartberg ein ganz anderes Gesicht zeigen werden als in den letzten Spielen. Wir werden jetzt alles tun, um wieder auf einen guten Weg zu kommen.“

Bereits um 18.30 Uhr bekommt es der FC Blau Weiß Linz auswärts mit Austria Lustenau zu tun. „Die Jungs haben mit den letzten Ergebnissen sehr viel Selbstvertrauen getankt“, so Trainer Thomas Sageder. Er forderte wieder einen entschlossenen Auftritt seines Teams.