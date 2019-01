Svindal verzichtet wie erwartet auf Kitzbühel-Super-G

Aksel Lund Svindal wird wie erwartet wegen seiner Knieprobleme auf ein Antreten am Sonntag im Super-G von Kitzbühel verzichten. “Das Wichtigste jetzt für mich persönlich ist, dass ich bei der WM in Aare am Start stehen kann mit einer Möglichkeit zum Gewinnen. Das ist das Ziel. Da muss ich jetzt ein bisschen taktieren”, hatte der Abfahrts-Olympiasieger aus Norwegen am Freitag gesagt.