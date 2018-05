Swans kämpfen gegen die Kapfenberger Übermacht

Basketball-Finale: Gmunden will in zwei Gastspielen „etwas klauen“

Von Christoph Gaigg

„Wenn die Mannschaft so optimistisch ist, wie der Trainer, dann haben wir etwas vor“, grinste Gmundens Finanzchef Harald Stelzer vor der am Samstag (18.30, live Sky) beginnenden Finalserie in Kapfenberg. Zeit wird’s, denn die Steirer erwiesen sich in der jüngsten Vergangenheit schon fast übermächtig:

In der Vorsaison holten die bulls das Double aus Meisterschaft und Cup.

Heuer triumphierte Kapfenberg ebenfalls im Cup (im Finale gegen Gmunden), davor war auch die Supercup-Trophäe in die Obersteiermark gegangen.

Den Grunddurchgang beendete die Truppe von Trainer Mike Coffin souverän als Erster, im Halbfinale „sweepte“ man BC Vienna aus dem Bewerb.

Gmunden einziges Team mit Sieg in Kapfenberg

Und auch in den bisherigen Finalduellen mit den Swans 2003 und 2004 hatten jeweils die Kapfenberger die Oberhand behalten. „Sie sind natürlich ein anderes Kaliber, als Traiskirchen“, weiß auch Stelzer. Aber: „Wir sind die einzigen, die heuer in Kapfenberg gewonnen haben.“ Und zwar am 12. November mit 89:82. „Der Druck liegt bei ihnen, wir haben jetzt zweimal die Chance, etwas zu klauen“, meinte Stelzer vor den beiden Auswärtsspielen in der Best-of-7-Serie.

Duelle als Schlüsselfaktor

Zum Schlüsselfaktor könnten vor allem zwei Duelle avancieren: Enis Murati gegen Kareem Jamar und Aaron Rountree gegen Brian Oliver. „Im Cup-Finale hat Jamar haushoch gewonnen, jetzt ist Murati aber wieder in Topform. Das wird eines der wichtigsten Duelle sein“, glaubt Gmundens Mastermind.

Bei den Swans, die seit 2010 auf einen Meistertitel warten, sind alle fit. Mit Alex Wesby haben die Traunseestädter einen Spieler in den Reihen, der schon 2004 beim letzten Finalduell dabei war. Bei Kapfenberg war Trainer Coffin damals noch als Spielmacher aufgelaufen.