Swans und Flyers wollen ins Halbfinale abheben

Gmunden vs. Klosterneuburg Favorit, Wels vs. Vienna auf Augenhöhe

Von Tobias Hörtenhuber

Mit dem Viertelfinal-Play-off beginnt „die Basketball-Saison neu“, wie Swans-Gmunden Trainer Bernd Wimmer treffend bemerkte. Die Traunseestädter treffen heute (19/live Sky) zum Start der Best-of-3-Serie auf die Klosterneubeurg Dukes, die Flyers Wels empfangen zeitgleich den BC Vienna.

Die Ausgangslage:

Das „undankbare“ Duell

Schon vor Wochen „zitterten“ die Verantwortlichen in Gmunden vor einem Viertelfinale gegen die Klosterneuburg Dukes. „Sie sind für mich noch immer der Geheimfavorit“, erklärte Wimmer, der die Chancen aufgrund des Heimvorteils mit 60:40 bezifferte. Die „Herzöge“ kämpften mit Verletzungssorgen der Schlüsselspieler Predrag Miletic und Edin Bavcic, die gemeinsam mit Topscorer Fabricio Vay das Um und Auf sind. „Die wissen, wie man Play-off-Spiele gewinnt, eine undankbare Aufgabe“, zeigte Wimmer großen Respekt. Die Swans führen allerdings in den Saisonduellen mit 3:1 und bauen vor allem auf den Heimvorteil. Die Dukes haben durch das Montag-Spiel gegen Wels zudem einen Tag weniger Regeneration.

VB-Einschätzung: Das Gmundner Understatement in Ehren, alles andere als der Halbfinaleinzug wäre nach Platz drei im Grunddurchgang eine herbe Enttäuschung.

Aufstiegschancen:75:25

Das Duell auf Augenhöhe

„Ich brauche derzeit mehr Physiotherapeuten als Trainer“, meinte Wels-Trainer Sebastian Waser, noch immer verärgert über die Ansetzung der letzten Runde am Montag. Damit ginge den Flyers (wie übrigens auch Gegner BC Vienna) ein Tag zur Erholung vor dem dichten Play-off-Programm ab. Aber gemäß Kadergröße und Altersstruktur sollte den Wienern der Spielplan mehr Probleme bedeuten. So oder so, die Serie verspricht Hochspannung, trennen die Teams nach 32 Runden bei 34 Punkten in der Korbdifferenz nur neun Zähler, in den direkten Duellen steht es 2:2 (je ein Heim- und Auswärtssieg). „Was gibt es Schöneres für eine Play-off-Serie?“, freute sich Waser auf einen großen Kampf. Vor einem hat er aber besonderen Respekt. „Stjepan Stazic ist in MVP-Form“, streute er dem 39-Jährigen Rosen.

VB-Einschätzung: Welser Tempo trifft Wiener Routine. Vergessen die Messestädter nicht, dass Basketball ein Teamsport ist, ist Wien sicher der „perfekte“ Gegner.

Aufstiegschancen: 50:50