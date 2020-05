Swiss-Ski will Lauberhornrennen aus FIS-Kalender streichen

Der Streit zwischen dem Organisationskomitee der traditionsreichen Lauberhornrennen in Wengen und der Führung des Schweizer Skiverbandes hat die nächste Eskalationsstufe erreicht. Swiss Ski hat am Mittwoch an der Online-Sitzung des FIS-Subkomitees Alpin beantragt, dass der Klassiker im Berner Oberland ab der Saison 2021/22 aus dem Weltcup-Kalender gestrichen wird.

Für den kommenden Winter ist der Rennkalender schon definitiv vom FIS-Vorstand abgesegnet und kann nicht mehr abgeändert werden.

Seit Anfang des Jahres ist der Zwist öffentlich bekannt. In diesem seit 2016 schwelenden Disput geht es insbesondere um die Einnahmen aus Fernsehrechten und um deren Abgeltung vonseiten Swiss-Ski gegenüber den Organisatoren in Wengen. Diese erhoffen sich mehr Geld, weshalb man den Sportgerichtshof CAS anrief. Dessen Zwischenurteil folgte bereits vor zwei Monaten, doch die zwei streitenden Parteien haben seither keine Einigung gefunden und kommunizieren vorwiegend über Anwälte.

In einer Aussendung der Lauberhornrennen heißt es, dass “das eigenmächtige Vorgehen von Swiss Ski erstaunt und befremdet umso mehr, als dass Urs Lehmann, Präsident von Swiss Ski, noch vor wenigen Tagen in mehreren Interviews die Wichtigkeit der Lauberhornrennen für den nationalen Schneesport betonte. Selbst ein Lauberhornrennen ohne Zuschauer erachtete er für ‘besser als gar nichts'”. Das OK der Lauberhornrennen sei nach wie vor gesprächsbereit, heißt es weiters.

Im Jänner hatte FIS-Präsident Gian Franco Kasper – um dessen Nachfolge bewirbt sich u.a. Lehmann – die beiden Parteien aufgefordert, “sich an einen Tisch zu setzen und endlich eine Lösung zu finden”. Dass die Weltcup-Rennen nicht mehr in Wengen stattfinden und – wie damals kolportiert – nach Zermatt abwandern könnten, bezeichnete Kasper als “Illusion”: “Die FIS will Wengen sicher nicht als Weltcup-Austragungsort verlieren. Das Lauberhorn ist eines unserer größten und bekanntesten Rennen. Alles andere ist Blödsinn.”

Auch im österreichischen Lager wollte im Jänner niemand auch nur daran denken, dass Wengen gestrichen werden könnte. Heuer waren die 90. Internationalen Lauberhornrennen abgehalten worden, neben den Hahnenkammrennen sind sie das Herz des alpinen Skisports.