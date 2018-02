Syrien geht seit sieben Jahren durch die Hölle

Im Februar 2011 hat es begonnen wie in vielen arabischen Ländern: Tausende, bald Zehntausende Syrer begehrten auf gegen Diktator Bashir Assad. Die ersten friedlichen Demonstrationen ließ das Regime blutig niederschlagen, womit auch die Aufständischen mehr und mehr zu gewaltsamen Methoden übergingen. Syrien schlitterte in einen blutigen Bürgerkrieg. Längst aber hat sich daraus ein Stellvertreterkrieg entwickelt, in dem Super- und Regionalmächte ihre jeweils eigenen Süppchen kochen. Das Wohl der Syrer rangiert dabei in der Prioritätenliste der diversen Akteure ganz unten, auch wenn alle natürlich beteuern, nur das Beste für sie zu wollen. Und auch wenn das Terrorkalifat des IS bis auf ein paar Islamistennester vernichtet ist: ein Ende des Horrortrips ist nicht absehbar.

Die Horrorbilanz

5,500.000 Syrer sind nach Angaben der UNO seit Kriegsbeginn im Frühjahr 2011 ins Ausland geflohen, mehr als sechs Millionen wurden innerhalb des Landes vertrieben.

400.000 Menschen wurden laut UNO seit 2011 in Syrien getötet — mindestens! Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht sogar von einer halben Million Todesopfer.

70 Prozent der Syrer leben laut UNO in extremer Armut.

TÜRKEI im Kampf gegen Asssad-Regime und die Kurden

So wie andere auch treibt die Türkei in Syrien ein doppeltes Spiel. Einerseits unterstützt es Rebellen — auch Islamisten — gegen Assad, andererseits führt es Krieg gegen Verbündete des Westens im Kampf gegen den IS. Denn Ankara geht es in Syrien (wie im Irak) vor allem darum: Auf den Trümmern dieser Staaten darf auf keinen Fall die Keimzelle eines Kurdenstaates entstehen. Mit der Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Afrin riskiert die Türkei sogar eine Konfrontation mit dem Nato-Partner USA, der die YPG unterstützt.

USA im Kampf gegen IS und Iran

Auch wenn der IS de facto besiegt ist, wollen die USA am umstrittenen Bündnis mit der kurdischen YPG festhalten, um ein Wiedererstarken der IS-Terrormiliz zu verhindern. Die Türkei betrachtet aber auch die YPG als Terrormiliz. US-Präsident Donald Trump sieht den Konflikt auch als Konfrontation mit dem schiitischen Iran, der Assad stützt und seinen Einfluss über Syrien und den Libanon bis an die israelische Grenze ausbaut.

ISRAEL im Kampf gegen die Terrormarionetten Teherans

Israel ist alarmiert über die wachsende Präsenz der iranischen Revolutionsgarden und Teheran-treuer Milizen in Syrien. Insbesondere befürchtet Israel, dass sich die libanesische Hisbollah-Miliz an den syrischen Golan-Höhen festsetzt und mit iranischer Hilfe Präzisionsraketen erlangt. Seit Beginn des Syrien-Konflikts 2011 flog die israelische Luftwaffe daher rund hundert Angriffe auf Waffenkonvois für die Hisbollah, Waffenfabriken und iranische Stellungen. Vor Kurzem wurde dabei erstmals ein israelischer Kampfjet von Syriens Luftwaffe abgeschossen.

IRAN vs. SAUDI-ARABIEN

Der Krieg in Syrien ist — wie jener im Jemen — auch eine Facette des erbitterten Ringens der beiden Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien um die Vormachtstellung. Während der schiitische Iran das Assad-Regime unterstützt, stehen die sunnitischen Saudis an der Seite der Aufständischen, wobei zumindest zeitweise auch Extremistengruppen von der saudischen Hilfe profitierten. Und auch Teheran fördert schiitische Milizen, die nicht nur in Syrien, sondern wie die Hisbollah auch im Libanon und gegen Israel militärisch aktiv sind.

RUSSLAND auf dem Weltmachttrip

Russland hat im September 2015 militärisch in den Konflikt eingegriffen und die Wende zugunsten des damals vor dem Ende stehenden Assad-Regimes bewirkt. Dank der russischen Luftwaffe gewannen die Regierungstruppen die Oberhand, die Rebellen kontrollieren heute nur noch wenige Gebiete. Kremlchef Wladimir Putin verkaufte dieses Engagement als Kampf gegen den IS, der immerhin tatsächlich zumindest als territoriales Gebilde weitgehend verschwunden ist. Syrien ist für Putin in vielerlei Hinsicht wichtiges Terrain: Es geht nicht nur um den russischen Einfluss in der Region. In Syrien hat sich Russland als global agierende Supermacht zurückgemeldet. Putins Botschaft: Ich bin ein weltpolitischer Player, der überall mitmischen kann.