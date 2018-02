T. C. Boyle: Good Home

Typen, die Kampfhunde auf Kaninchen hetzen, Frauen, die im Garten einem Tiger begegnen, Kinder, die keinen Schmerz empfinden, T. Coraghessan Boyle (69) ist der Spezialist für ungewöhnliche Einfälle und außergewöhnliche Figuren. „Good Home“, das neue Buch des US-amerikanischen Schriftstellers mit Kurzgeschichten, zeigt das ein weiteres Mal auf eindrucksvolle Weise. Boyle hat ein Talent für Geschichten mit geradezu unwahrscheinlichem Plot. Aber sie sind eben doch so gut erzählt, dass die Leser das gar nicht merken — so wie bei „Frage 62“: Es geht um zwei Schwestern, eine in Kalifornien, eine in Wisconsin. Während die eine eines Tages in ihrem Garten einen Tiger entdeckt, bekommt die andere Besuch von ihrem Nachbarn, der sie überreden will, bei einer Petition für das Töten von streunenden Katzen zu stimmen. Klingt verrückt? Boyle macht daraus großartige Literatur. Zu den eindruckvollsten Geschichten gehört „Sin Dolor“ über das Schicksal eines Buben, der keinen Schmerz empfindet und dennoch nicht unverwundbar ist. Wie so häufig konzentriert sich Boyle auf die hässlichen, dunklen Seiten des Lebens und auf Menschen, die weder zum Helden taugen noch viel Sympathie verdienen. „Good Home“, die Geschichte, von der der neue Band seinen Titel hat, ist ganz finster, ein Blick in den Abgrund: Im Mittelpunkt steht Royce, ein narzisstischer Loser, der Kampfhunde züchtet, Pit Bulls. Hervorragend erzählt, wie das meiste in diesem Buch.

T. Coraghessan Boyle: Good Home. Stories. Carl Hanser, 428 S., € 23,70