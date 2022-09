Tabuthema Inkontinenz

Inkontinenz ist oft mit Scham behaftet. Viele Patientinnen und Patienten warten deshalb lange, bis sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. „Dabei gibt es immer eine Lösung und eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten“, sagt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Christine Daller, die am Klinikum Schärding für die Kontinenz-Beratung zuständig ist.