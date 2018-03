Täter aus Afghanistan als Sorgenkinder der Polizei

LINZ – Viel Positives zur Kriminalitätsstatistik 2017 in Oberösterreich konnte am Donnerstag Landespolizeidirektor Andreas Pilsl berichten. So sank die Zahl der Anzeigen gegenüber dem Vorjahr zuvor um 2,8 Prozent auf 64.382, gleichzeitig erhöhte sich die Aufklärungsquote auf den Rekordwert von 58,8 Prozent. Bundesweit ging die Zahl der angezeigten Fälle um 5,1 Prozent auf 510.536 zurück. Erfreuliche Rückgänge gab es laut LKA-Chef Gottfried Mitterlehner auch im Bereich Wohnungs- und Wohnhauseinbrüche (von 1260 auf 1128) und im Bereich Kfz-Diebstahl (von 268 auf 176).

Sorgen bereitet der Exekutive in Oberösterreich dagegen der Bereich Cyberkriminalität – die Zahl der Anzeigen stieg gegenüber 2016 um 20,4 Prozent auf 2182 – und vor allem das neuerliche starke Plus bei den ausländischen Straf- tätern. So kamen von den insgesamt 28.426 Tatverdächtigen im Vorjahr ein knappes Drittel nicht aus Österreich. Von den ausländischen Tätern waren 2768 Asylwerber – doppelt so viele wie 2016 –, wobei laut Pilsl vor allem die Gruppe der Afghanen hervorsticht.

Afghanen auf Platz vier bei ausländischen Tätern

Diese sind nach Rumänen, Deutschen und Türken die Nummer vier bei nicht aus Österreich stammenden Straftätern. Vor der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 sind diese in der Liste noch gar nicht aufgeschienen. „Vor allem an Brennpunkten wie etwa dem Linzer Hauptbahnhof kommt es immer wieder zu Problemen mit Afghanen. Die Palette der Delikte reicht von Suchtgifthandel über Körperverletzung bis hin zu Einbruch, Diebstahl und Sexualdelikten“, erläuterte der Landespolizeidirektor. Die Polizei sei bereit, hier ihre Erfahrung bei der Integration dieser Gruppe von Asylwerbern einzubringen.

„Mehr als deutlich zeigt sich, dass bei dieser Personengruppe auch ein Import von Kriminalität und Gesetzesbruch stattgefunden hat“, betonten FPÖ-Landesobmann LH-Stv. Manfred Haimbuchner und Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek. Dieser Asylantenkriminalität wolle der Innenminister konsequent durch verstärkte Abschiebungen, Ausbau der Schubhaftmöglichkeiten und stärkere Suche nach Illegalen an bekannten Hot-Spots begegnen.

