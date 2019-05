Tag der Arbeit für die Freiheit Venezuelas

Am 23. Jänner hat sich Venezuelas Parlamentspräsident Juan Guaido zum Interimsstaatschef ernannt und international viel Anerkennung gefunden. Doch mehr als drei Monate danach scheint der sozialistische Machthaber Nicolas Maduro noch immer fest im Sattel zu sitzen. Dabei hatte es am Dienstag schon so ausgesehen, als stünde der 35-Jährige Herausforderer kurz vor dem Triumph: Abtrünnige Soldaten befreiten den seit fünf Jahren inhaftierten Oppositionellen Leopoldo López, mit dem sich Guaido wenig später in der Hauptstadt Caracas den Anhängern präsentierte.

„Maduro hat heute nicht mehr die Unterstützung der Streitkräfte“, verkündete Guaido. In der Folge kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften. Im Fernsehen war zu sehen, wie ein Panzerwagen in eine Menschengruppe raste.

Doch trotz López’ Befreiung mit Hilfe übergelaufener Soldaten gelang es Guaido aber anscheinend auch dieses Mal nicht, größere Teile der Streitkräfte, vor allem Generäle, auf seine Seite zu ziehen. Verteidigungsminister Vladimir Padrino gelobte Maduro die Treue und sagte, alle Kasernen und Stützpunkte seien unter Kontrolle. Maduro selbst erklärte den „Putschversuch“ für gescheitert.

Guaido gibt aber nicht auf. Gestern verkündete er, die Endphase der „Operation Freiheit” habe begonnen. Er rief seine Anhänger zum „größten Aufmarsch der Geschichte Venezuelas” auf. „Heute ist ein historischer Tag für unser Land“, so Guaido, man werde auf den Straßen bleiben bis Maduro abgetreten sei. Auch die regierenden Sozialisten wollten am Tag der Arbeit demonstrieren, womit erneute Unruhen programmiert waren.

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden bis gestern mindestens 109 Menschen verletzt, viele von ihnen durch Schrotkugeln. Ein Mann sei ums Leben gekommen.

USA: Militärintervention nicht ausgeschlossen

US-Außenminister Mike Pompeo wollte schon am Dienstag Informationen haben, dass Maduro zur Ausreise nach Havanna bereit war. „Er hatte ein Flugzeug auf dem Rollfeld. So wie wir es verstehen, war er bereit, heute Morgen zu gehen. Die Russen haben ihm aber zu verstehen gegeben, dass er bleiben sollte“, sagte Pompeo. In Moskau wurde dies bestritten. Pompeo schloss ein militärisches Eingreifen nicht aus: „Militärische Aktionen sind möglich.“ Man bevorzuge aber einen friedlichen Machtwechsel, bei dem Maduro geht und Neuwahlen abgehalten werden.