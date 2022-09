Taifun „Noru“ fordert Tote auf den Philippinen

Der Tropensturm „Noru“ hat mit Windgeschwindigkeiten von fast 200 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen auf den Philippinen schwere Schäden verursacht. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben.

Zeitweise wurde der Sturm von den Behörden als Supertaifun eingestuft. Am Sonntagabend (Ortszeit) war „Noru“ in der Provinz Quezon auf der Hauptinsel Luzon auf Land getroffen. Die Böen erreichten Spitzengeschwindigkeiten von 240 Kilometer pro Stunde.

Bei den Toten handle es sich um Mitglieder eines Rettungsteams, sagte der örtliche Gouverneur Daniel Fernando. Sie waren nördlich der Hauptstadt Manila in einem überfluteten Dorf im Einsatz, als sie von einer herabstürzenden Wand getroffen wurden.

Mehr als 8000 Menschen waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Dutzende Flüge und Fährverbindungen wurden gestrichen. In einigen Regionen fiel der Strom aus. Präsident Ferdinand Marcos Jr. machte sich per Hubschrauber ein Bild von den Schäden.

Dem Wetterdienst zufolge hatte sich der Wirbelsturm, der auf den Philippinen „Karding“ genannt wird, bis zum Montag abgeschwächt. Mit Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern war er in nordwestlicher Richtung unterwegs. Es wurde erwartet, dass „Noru“ am Abend den Inselstaat verlassen wird.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der bisher schlimmste Sturm „Haiyan“ hatte im November 2013 mehr als 6300 Menschen das Leben gekostet. Ende vergangenen Jahres hatte der Taifun „Rai“ schwere Verwüstungen angerichtet, über 400 Menschen starben.