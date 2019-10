Take the great Shorty!

Nach Jahren des Understatements offenbarte Donald Trump seine „großartige und unvergleichliche Weisheit“, was ihn über Nacht in Österreich zum gefragten Sondierungsberater machte, der auch harte Wahrheiten ausspricht.

Trump: Hi, Pam, how are you?

Pamela Rendi-Wagner: Shit happened. Und was soll i jetzt tun, weiser Donald?

T.: Make a deal with the great Shorty!

R.-W.: Den mag i aber ned.

T.: Okay Pam, you are fired!

R.-W.: Du kannst mich gar nicht feuern.

T.: Meine Weisheit sagt mir, dass deine Genossen das bald tun werden. The next please.

Norbert Hofer: Oh, großartigster unter den Weisen, give me a tipp!

T.: Trinkgeld gibt ‘s hier keines. Hast kein Spesenkonto? Hahaha, little joke.

H.: I würd gern, aber i trau mi nimmer mit dem Basti. Selbst my friend Wladimir, der Weise, weiß mir keinen Rat.

T.: Von mir gibt ‘s auch keinen. Ich mag in meiner Populisten-Internationale keine Weicheier. You are fired!

H.: Aber, Weiser, was soll ich nur tun?

T.: Make a trip to Ibiza. Hahaha, little joke. Next please!

Werner Kogler: Wennst wirklich so weise bist, weise doch mir den Weg.

T.: Take the way to the great Shorty!

K.: Ja eh, aber is der Kurz green enough oder not to much türkis?

T.: Don’t worry, mit den Türken hat der nothing am Hut.

K.: I waß net. Wenn er uns über den Tisch zieht…

T.: Make a Deal — und ich ziehe unsere Soldaten from Austria ab.

K.: Aber die sind doch schon seit 64 Jahren weg.

T.: Fake News, du glaubst wohl alles. Wahrscheinlich auch das mit dem Klimachange.

K.: Yes, eigentlich schon.

T.: You too are fired!