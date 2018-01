Talent + Kompetenz = richtiger Job

Text: Melanie Wagenhofer

Zu ihr kommen junge Leute, die unsicher sind, welchen Weg sie einschlagen sollen. Ihnen hilft sie mit einer speziellen Methode: Das Berufs-Profiling nach Schuler (Berufspsychologe und Uniprofessor aus Stuttgart) geht viel tiefer als etwa Potenzialanalysen. Dazu gehört ein dreieinhalbstündiger Test, der u. a. mathematische Fragestellungen ebenso beinhaltet wie einen Stresstest, die Englisch-Kompetenz abfragt und eine Arbeitsprobe verlangt. Ein klassischer, umfassender Test, der ein komplexes Gesamtbild liefert. „Da erfährt man viel über sich und seine Talente“, erklärt Haas. Die Ergebnisse werden verglichen mit denen von Personen gleichen Alters und Ausbildung und zeigen, wo der Getestete besser ist als der Durchschnitt.

Das Profiling wirft den idealen Beruf aus

Am Ende wirft das Profiling (Kostenpunkt 250 Euro) sozusagen die Liste von Berufen in der passenden Reihenfolge für den Probanden aus. Haas: „Besondere Kompetenzen werden verbunden, das ergibt einen Job, ein Studium oder eine Ausbildung, die Spaß machen.“ Eine Basis, auf der sich richtige Entscheidungen treffen lassen. Und die sind in manchen Fällen erstaunlich: Das Profiling bei Haas hat etwa eine junge Frau in die Logistik geführt, einen Bereich, den diese zuvor überhaupt nicht auf ihrem Schirm hatte, ja nicht einmal genau wusste, was sie sich darunter vorstellen sollte. Die Testperson fand dem Testergebnis entsprechend ihre berufliche Erfüllung. Zu früh sollte man solche Tests allerdings mit jungen Leuten nicht durchführen, die notwendige Reife und Sicherheit wären erst mit etwa 17 Jahren erreicht, so Haas. Geholfen hat die Beraterin mit dem Profiling auch Menschen, die schon im Berufsleben stehen, sich aber mit ihrer Aufgabe nicht mehr wohl, dort nicht mehr richtig fühlten. Es braucht Mut, um Neues anzugehen. Und auch dabei, nämlich „sich selbst dafür gut aufzustellen“, unterstützt der Coach.

Gabriele Haas begann ihren eigenen beruflichen Weg nach dem BWL-Studium im Bereich Marketing und Organisation. Die gebürtige Grünauerin, die in Wels lebt und zwei erwachsene Kinder hat, war in Führungsebenen in großen Betrieben wie Skribo oder Bramac tätig und entwickelte sich zur Allrounderin. Sie hat sich selbst auch immer wieder etwas getraut, verschiedenste Ausbildungen absolviert und findet es „lässig, neue Wege zu beschreiten, neue Dinge zu machen und zu gestalten“. Nach der Babypause war sie Ein-Tages-Geschäftsführerin der Zeitschrift „Welt der Frau“ und trug die volle Verantwortung: „Dabei habe ich gelernt, dass gute Organisation ganz viel hat.“ Seit vielen Jahren ist sie nun selbstständig in der Unternehmensberatung tätig, coacht Führungskräfte, unterrichtet auch an einer Fachhochschule und ist endgültig in ihrem Metier angekommen: „Mein Beruf ist meine Berufung.“

Ein großes Thema in unserer doch sehr turbulenten Zeit sei es, im Beruf gesund und leistungsfähig zu bleiben: „Eine schwierige Kombination“, wie die Expertin konstatiert. Wie geht man mit Druck um? Oft helfen einfache Dinge dabei, eine Stresssituation zu entschärfen (siehe Kasten). Gabriele Haas begleitet auch Betroffene bei der Reintegration nach einem Burnout, zeigt, wie man mit massiver Stressbelastung und großen Veränderungen umgeht: „Das sind die Themen, wo Leute heute aus dem System kippen.“ Manche Unternehmen holen sie schon, wenn jemand gefährdet erscheint: „Es ist ganz wichtig, eine Ebene des Gespräches, einen offenen Umgang damit zu finden.“ Haas dreht dann an verschiedenen Schrauben: Arbeitszeitvolumen verändern, Aufgaben anders verteilen, Entlastung schaffen, andere Rahmenbedingungen. „Oft haben kleine Elemente der Einflussnahme ganz große Wirkung.“ Nimmt sich der Betroffene eine Auszeit, dann sei es ganz wichtig, dass das Unternehmen ihm signalisiert, dass es eine Möglichkeit zur Rückkehr an den Arbeitsplatz gibt: „Das motiviert, daran zu arbeiten, schneller gesund zu werden.“ Arbeite man konzentriert an der Reintegration, könne man in drei bis sechs Monaten viel bewirken. Zu früh wieder einzusteigen, sei jedoch eine der größten Gefahren.

Zeiten großer Veränderungen in der Arbeitswelt verlangen es auch, mitzugehen, und solche Veränderungen zu nutzen, etwa jene, die mit dem digitalen Wandel einhergehen. Sicherheit könne heute kein Job mehr geben, so Haas: „Die kann man nur über das eigene Handeln und Offenheit für Neues erreichen.“

„Unterbewusstes darf auch seinen Platz haben“

Stehen Entscheidungen an, dann rät sie dazu, neben sachlicher Abwägung Intuition zuzulassen: „Unterbewusstes, das sehr gut steuert, darf auch seinen Platz haben und man darf sich ruhig auch einmal auf seinen Bauch verlassen.“ Oft habe der nämlich schon dreimal entschieden, bevor man seinen Entschluss in die Tat umsetzt. Um in der Arbeitswelt, die sich so schnell wie nie zuvor verändert, bestehen zu können, benötige der Einzelne Klarheit, Selbstsicherheit und Selbststeuerung: „Man muss wissen, was man ist und was man kann. Dann ist man bestens aufgestellt für jede Situation.“ Und man sollte im positiven Sinn neugierig darauf sein, was kommt, interessiert an Neuem und nicht skeptisch. So kämen etwa neue Arbeitsmethoden wie Experimentieren und Prototyping vermehrt auf uns zu, so die Expertin: Dabei arbeiten Gruppen von Mitarbeitern an Weiterentwicklungen. „Auf diese Weise sammelt man Erfahrungen und wird immer besser. So hat Erfindung immer stattgefunden.“

Wichtig sei es, fixe Rahmenbedingungen zu akzeptieren und zu überlegen, wie man innerhalb derer etwas verbessern könne. Jammern sei kontraproduktiv, verfalle man in „Problemtrance“, dann verenge sich der Blickwinkel, weil man nur auf die aktuelle Situation schaut und es an Lösungen mangelt. Haas will mit ihrer Arbeit den Menschen „in einer Welt voll Gier, Zahlen ein Stück Menschlichkeit, Würde und Wertschätzung bringen und sie unterstützen“. Sie könne einen Anstoß liefern, ob sich jemand berühren lasse, liege in der Eigenverantwortung.

Tipps gegen Stress

Kleine Pausen: Eine der Präventionsmaßnahmen, die Gabriele Haas empfiehlt, um zu großer Stressbelastung vorzubeugen, sind viele kleine Pausen im Alltag: Sei es genussvoll eine Tasse Kaffee zu trinken – und dabei nichts anderes zu machen —, bewusst langsamer zu gehen oder auch einmal kurz stehen zu bleiben und sich umzusehen, was sich rundum tut, oder ganz bewusst für eine halbe Minute die Augen zu schließen. „Oft sind es einfache Dinge, die sehr wertvoll sind, und die man zur Gewohnheit machen sollte, denn alles, was man regelmäßig tut, hat mehr Nachhaltigkeit“, erklärt Haas.

Stressampel: Die Stressampel hilft, wenn man selber bemerkt, dass man gefährdet ist, in die Stressfalle zu tappen. Jeder habe ein sensibles Organ, das sich bei Stress meldet, so lerne man, Symptome wahrzunehmen. Wer etwa zu Migräne neigt, stellt auf Rot, wenn sich diese einstellt, leichter Kopfschmerz wird als blinkendes Rot registriert, Verspannung als Gelb … Als Reaktion auf verschiedene Gefährdungsstufen überlegt man sich individuell Ausgleichsmaßnahmen. Wenn man das gelernt hat, dann schafft man es auch, in hohen Drucksituationen leistungsfähig zu bleiben. Haas: „Man darf auch einmal 14 Tage lang im Rotbereich sein, wenn man dann wieder dafür sorgt, dass man herunterkommt.“

www.diskurs-haas.at