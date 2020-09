Tampa Bay Lightning steht nach einem Sieg über die New York Islanders im Stanley-Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Die “Bolts” – so der Spitzname des Teams aus Tampa – gewannen am Donnerstagabend (Ortszeit) nach Verlängerung 2:1 und damit die Finalserie der Eastern Conference 4:2.

Im Finale trifft Tampa nun auf die Dallas Stars, die sich in der Western Conference gegen die Las Vegas Golden Knights in der “best of seven”-Serie mit 4:1 durchsetzten.