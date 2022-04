Tanner übergibt neue Tarnanzüge

Bei einem Festakt in Enns übergaben am Freitag Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Staatssekretärin Claudia Plakolm (beide ÖVP) die neuen Flecktarnuniformen an das Kaderpersonal der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk).

„Neben dem modernen Tarnanzug braucht es auch zahlreiche Verbesserungen in der Mannesausrüstung, Waffen und Gerät, dazu zählen Investitionen in geschützte Mobilität sowie die Beschaffung von Mehrzweckhubschraubern. Die Pandemie, die Umweltkatastrophen der letzten Jahre und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine haben uns deutlich gezeigt, dass ein funktionierendes und gut ausgerüstetes Bundesheer kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist“, so Tanner.

Anschließend tauschten sich die beiden Politikerinnen mit rund 130 Soldatinnen aus ganz Österreich aus.

Die Verteidigungsministerin erklärte am Freitag in einem TV-Interview auch, dass man beim Eurofighter vom potenziellen Käufer Indonesien noch keine Absage habe und sich daher auch andere Typen angeschaut hätte.