Tanz aus Linz in Taiwan gefragt

Das Landestheater und die Dancecompany Tanzlin.z mit Tanzdirektorin Mei Hong Lin genießen einen ausgezeichneten Ruf über die heimischen Grenzen hinaus. So sind Gastspiele keine Seltenheit. Von 28. Oktober bis 5. November geht es für 31 Mitglieder auf nach Taiwan, wo am 3. und 4. November zwei Vorstellungen des mit dem Österreichischen Theaterpreis 2017 ausgezeichneten Doppelabends „Die kleine Meerjungfrau“ und „Der Geburtstag der Infantin“ auf dem Programm stehen. Mei Hong Lin, selbst gebürtige Taiwanesin, kam mit 14 nach Europa und fühlt sich als Europäerin mit ihrem Zuhause in Linz und ihren Wurzeln in Taiwan: „Genau diese beiden Kulturen zu verbinden, darüber freue ich mich besonders“, betont sie. Finanziert wird das Gastspiel vom Gastgeber, dem National Performing Arts Center der Millionenstadt Taichung, das 2014 eröffnete, im Großen Saal Platz für 2007 Zuschauer bietet und mit zeitgenössischer Architektur des Japaners Toyo Ito besticht. Es wird als Gastspieltheater geführt — in dieser Spielzeit unter dem Motto „Märchen in neuer Interpretation“. Da passt der Tanzlin.z-Doppelabend perfekt. „Wir bringen den Namen ,Landestheater‘ in die Welt. In Taichung hängen schon überall Plakate“, so Mei Hong Lin. „Internationalität bedeutet Austausch an Erfahrungen und das ist eine Linie, die wir mit Stolz verfolgen“, so Uwe Schmitz-Gielsdorf, Kaufmännischer Vorstandsdirektor.

Nah am Publikum

Aber auch der Kontakt mit dem heimischen Publikum soll gestärkt werden durch Formate wie das offene Tanztraining „open class“ (1. 12. 2018 und 13. 4. 2019), „insight — Wie entsteht ein Tanzstück?“, das für eine begrenzte Zuschauerzahl einen intimen Proben-Einblick bieten soll (1. 3. 2019 und 3. 5. 2019), „Move“, ein Bewegungsangebot für Laien jeweils zur Thematik der aktuellen Produktion inklusive öffentlicher Präsentation der Ergebnisse nach dreitägigem Workshop (31. 1. bis 3. 2. 2019) oder der Yoga-Workshop mit dem indischen Shooting-Star und Choreograf von „Yama“ Ashley Lobo (12. und 19. 5. 2019). Infos: www.landestheater-linz.at/musiktheater

