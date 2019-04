Tauchen ohne Risiko

Die große Bandbreite der ungewollten Reise- mitbringsel wird dieses Wochenende auf der Reisemedizinischen Tagung in Linz in drei Kategorien „The Good, the Bad an the Ugly“ eingeteilt. Also in die gut behandelbaren – wie den Durchfall, der zu den gängigsten Problemen von Urlaubern zählt –, in die sehr ernst zu nehmenden Erkrankungen wie zum Beispiel Malaria, Lungenerkrankungen oder Unfälle sowie in die isolierpflichtigen wie u. a. Gelb- oder Lassafieber. Zu den grauslichen zählen laut dem Leondinger Tropenmediziner und Mikrobiologen Prof. Martin Haditsch „emotionelle Hauterkrankungen wie Würmer unter der Haut, Bettwanzen oder Kopfläuse“.

Einen Schwerpunkt legt die Tagung diesmal aber auch auf das Tauchen, denn die Sportart wird immer mehr nachgefragt. „Das Tauchen führt viele Reisende in ferne und zum Teil auch entlegene Regionen. Die Ausübung dieses Sports bedarf einer selektiven Tauglichkeit und der Einhaltung grundsätzlicher Vorgaben wie zum Beispiel der Verzicht auf Alkohol vor dem Tauchen, oder eines gewissen Abstands zwischen dem letzten Tauchgang und dem Heimflug“, erläutert Haditsch. Der Europa-Repräsentant von DAN (Divers Alert Network), Flottenarzt Ulrich Van Laak aus dem deutschen Kiel-Kronshagen, wird anhand von realen Notfällen die Problematik von Tauchzwischenfällen erläutern.

Tauchkurs bereits zu Hause machen

Reisetipp 95 Prozent aller Risken können Urlauber minimieren, wenn sie fünf Grundsätze beherzigen: Sich nicht beißen zu lassen, weder von einem Moskito, noch einer Schlange oder gar einem Krokodil. Sich nicht auf Streitereien einzulassen oder in Kriegsgebiete zu fahren. Sich nicht zu betrinken, direkten Blutkontakt und ungeschützten Sex zu vermeiden und sich hygienetechnisch vernünftig zu ernähren.

Grundsätzlich rät Haditsch dazu, den Tauchkurs zu Hause und nicht erst am Urlaubsort zu machen. Bevor man eine derartige Reise ins Auge fasst, sollte der Allgemeinzustand medizinisch gecheckt werden. „Die meisten Probleme bekommen die Menschen nicht im Wasser, sondern vor und nach dem Tauchgang mit der vollen Ausrüstung bei heißen Temperaturen“, weiß der Tropenmediziner. Oder sie haben Probleme z. B. bei einem steifen Fuß über die Leiter aus dem Wasser zu kommen.

„Wichtig ist den Druckausgleich zu beherrschen, wobei der größte Druckunterschied auf den ersten zehn Metern auftritt, und in größerer Tiefe im Verhältnis dazu geringer wird. Sicherheitshalber sollte auch der Zustand des Herzens überprüft werden, damit es nicht zu einer Paradoxen Embolie kommt. Dabei gelangt der Pfropf von den Venen durch Lücken der Herzscheidewand in das linke Herz und kann bis ins Gehirn vordringen“, erklärt Haditsch.

Und nicht zu unterschätzen sei auch die psychische Belastungsfähigkeit des Tauchers – es muss gewährleistet sein, dass er unter Wasser nicht in Panik ausbricht. Tritt eine Taucherkrankheit (Dekompressionsunfall) auf – besteht die Problematik, dass der Patient nur im Tiefflug in eine Klinik mit Druckkammer gebracht werden kann.