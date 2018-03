Tausende fliehen aus Rebellenenklave in Ost-Ghouta

Mehr als 12.000 Menschen haben nach Angaben von Beobachtern das schwer umkämpfte Rebellengebiet Ost-Ghouta am Donnerstag verlassen. Die Menschen seien über den Grenzübergang Hammuriye in Auffanglager nahe der Hauptstadt Damaskus gebracht worden, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kämpfe in dem Gebiet gingen unterdessen weiter. Hammuriye, der Hauptort des Gebiets Ost-Ghouta, soll sich nunmehr unter der Kontrolle der Regierungstruppen befinden. Abdel Rahmen erklärte gegenüber AFP, das Regime kontrolliere bereits zur Gänze die Kleinstadt, nachdem sich die Rebellen der Gruppe Faylaq al-Rahman zurückgezogen hätten und der Großteil der Zivilisten geflohen seien.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA verbreitete Fotos von Menschen, die mutmaßlich Ost-Ghouta verlassen haben. Auf dem Bildmaterial waren vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen zu sehen. Tausende Menschen hätten Ost-Ghouta verlassen, berichtete SANA.

Die russische Nachrichtenagentur Tass sprach von 4.000 Zivilisten seit Beginn der humanitären Feuerpause am Donnerstag. Bis zum Ende des Tages sollen rund 13.000 Menschen das Gebiet verlassen, sagte ein russischer Sprecher.

Zudem erreichte erneut ein Konvoi aus 25 Lastwagen mit einer Hilfslieferung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK), des Syrischen Roten Halbmondes und der Vereinten Nationen das umkämpfte Gebiet.

In den vergangenen Tagen hatten bereits mehrere hundert Menschen Ost-Ghouta verlassen können. Das Gebiet erlebt seit mehr als drei Wochen eine der schwersten Angriffswellen der syrischen Streitkräfte. Seit Beginn der Operation Mitte Februar kamen Aktivsten zufolge rund 1200 Zivilisten bei Bombardierungen ums Leben.

Die Türkei will nach einer Einnahme der syrischen Stadt Afrin das Gebiet nicht an die Machthaber in Damaskus zurückgeben. Man habe keine Absicht, Afrin nach Abschluss der Offensive der syrischen Regierung wieder zu überlassen, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag dem staatlichen Sender TRT. Afrin werde „sehr bald“ erobert sein.

Die Stadt unweit der Grenze ist offenbar weitgehend eingeschlossen, die Wasserversorgung unterbrochen. Die humanitäre Lage dort verschlechtert sich weiter. Mit der Offensive versucht die Türkei den Einfluss der kurdischen Milizen der YPG zurückzudrängen. Es soll zudem verhindert werden, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet.

Zusammen mit den USA will die Türkei zudem rund um die gut 100 Kilometer weiter östlich gelegene Stadt Manbij eine sogenannte Sicherheitszone schaffen. Dies sei mit den USA vereinbart und dies gelte auch nach dem Wechsel im US-Außenministerium von Rex Tillerson zu Mike Pompeo.

Ein Besuch des türkischen Außenministers Mesüt Cavosuglu wurde allerdings vertagt, nachdem die Ablösung Tillersons Anfang der Woche bekannt gegeben wurde. Die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA sind angespannt, da die USA die kurdische YPG als Verbündete im Kampf gegen die Extremistenmiliz des IS unterstützen. Die Türkei sieht die YPG allerdings als verlängerten Arm der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die sie als Terror-Organisation einstuft.