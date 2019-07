Tausende Hektar Vegetation in Frankreich in Flammen

PARIS – Nach der Rekordhitze in Paris hat der gestrige Regen spontanen Jubel in der französischen Hauptstadt ausgelöst. Am Donnerstag schwitzten die Pariser noch bei 42,6 Grad, mit dem Wasser von oben kühlte es auf rund 30 Grad ab, für heute werden sogar nur noch 21 Grad erwartet. Verheerend wirkte sich die Hitze am Land aus, mehrere tausend Hektar Vegetation sind in Flammen aufgegangen. Betroffen waren am Donnerstag auch Gegenden wie die Normandie, die selten von Bränden heimgesucht werden, wie die Behörden mitteilten.

„Bei Dürre und Hitze verursacht der kleinste Funke ein Feuer“, sagte ein Sprecher der Präfektur im Verwaltungsbezirk Loiret südlich von Paris. Dort gingen insgesamt rund 600 Hektar Wälder und Heufelder in Flammen auf. Im Departement Eure im Norden des Landes verbrannten fast 800 Hektar Vegetation. In beiden Regionen mussten einige Wohnhäuser evakuiert werden, Verletzte gab es nicht. Südwestlich von Paris wurde zeitweise die Autobahn A11 zwischen den Städten Chartres und Ablis gesperrt. Der Rauch von brennenden Feldern erschwerte massiv die Sicht.

Landesweit waren mehr als 1000 Florianis im Einsatz, die die Brände weitgehend unter Kontrolle brachten.

Auch in der Arktis und anschließenden Regionen tobten Waldbrände in einer bisher nicht gemessenen Zahl. Neben Alaska wüteten Feuer auch in Kanada und in Sibirien.