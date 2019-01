Tausende hüpften in den Atlantik vor New York

Beim traditionellen Neujahrsschwimmen sind mehrere tausend Menschen in den kalten Atlantik vor New York gehüpft. Am Strand vor dem Vergnügungspark Coney Island im Stadtteil Brooklyn rannten die Teilnehmer am Dienstag (Ortszeit) mit Anlauf in das etwa fünf Grad kalte Wasser.

Die meisten hielten es nur wenige Minuten aus und kamen dann bibbernd wieder ans Ufer, wo Handtücher, Bettdecken, warmer Tee und eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme warteten. Mit fast 15 Grad Außentemperatur und Sonne war es in diesem Jahr allerdings deutlich wärmer als in den Vorjahren.

Der “Polar Bear”-Schwimmclub, nach eigenen Angaben der älteste Winter-Schwimmverein der USA, organisiert das eiskalte Spektakel in der Millionenmetropole schon seit mehr als 100 Jahren immer am Neujahrstag. Jedes Jahr nehmen tausende Menschen an dem sogenannten Polar Bear Plunge (auf Deutsch etwa: “Eisbären-Untertauchen”) teil.