TBC-Fall: 115 Kinder müssen zum Hauttest

LINZ – Bei einem fünf Jahre alten Kindergartenkind in Linz ist eine Infektion mit Tuberkulose (TBC) diagnostiziert worden. Nun müssen 115 Kinder untersucht werden. Das Gesundheitsservice der Stadt Linz beruhigte am Dienstag aber: Der Mensch besitze eine natürliche Abwehr gegen TBC-Bakterien. Daher komme es nur bei wenigen Personen, die Kontakt mit dem Erreger hatten, auch wirklich zu einer Erkrankung.

Nach Hauttest eventuell weitere Abklärungen

Die Eltern, deren Kinder den betroffenen Kindergarten besuchen, seien per Post verständigt worden, hieß es beim Gesundheitsservice der Stadt. Nächste Woche sollen die Kinder mittels Hauttest untersucht werden. Danach werde man entscheiden, ob fallweise weitere Abklärungen nötig seien. Generell seien Tuberkulose-Fälle in Kindergärten und Schulen sehr selten. Dem infizierten Kind gehe es gut.

Im Vorjahr wurden in Österreich knapp 570 TBC-Fälle gemeldet. Tuberkulose ist eine melde- und behandlungspflichtige Krankheit. Unbehandelt kann sie zum Tod führen.