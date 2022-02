Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ist Ende Dezember 2021 bei den nationalen Titelkämpfen in St. Petersburg positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden.

Das gab die bei Olympia zuständige Internationale Test-Agentur (ITA) am Freitag bekannt. Die 15-Jährige war am Montag in Peking Teil der siegreichen Mannschaft Russlands. Die Konsequenzen des positiven Tests sind noch nicht abzuschätzen.