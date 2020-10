Kaum bei der Wiener Gemeinderatswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, schmiedet Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache neue Pläne. Seine Partei, das “Team HC Strache”, werde 2021 bei der Landtagswahl in Oberösterreich antreten, gab er im Interview mit dem TV-Sender Puls24 bekannt. Er persönlich will dort aber nicht kandidieren, sondern das dortige Team als Parteichef ehrenamtlich unterstützen, sagte Strache.