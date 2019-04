Technik als Chance

Als Wiener, der wegen des Berufs vor mittlerweile zwölf Jahren von der Bundeshauptstadt in den Linzer Zentralraum gezogen ist, vermag ich zu sagen: Will Oberösterreich (und Österreich) dem Arbeitskräftemangel auf allen fachlichen Niveaus entgegenwirken, muss zuallererst die Bereitschaft zu mehr Mobilität in der Bevölkerung geweckt werden.

Möglich machen sollten das vor allem zwei technische Entwicklungen: die mittlerweile schnelle Zugverbindung von Wien nach Linz oder Wels sowie die Digitalisierung. Letztere ist eine riesige Chance für den Arbeitsstandort Österreich, denn in vielen Berufen ist es nicht mehr unabdingbar, fünf Tage die Woche im Büro zu sitzen.

Die sich daraus ergebenden Potenziale werden derzeit in Österreich noch zu wenig ausgeschöpft. Die Initiative der Bundesregierung, dass das Arbeitsmarktservice vermehrt auch bundesländerübergreifend Jobangebote vermittelt, kommt dabei keine Sekunde zu früh, selbst wenn die quantitativen Erfolge (noch) überschaubar sind.

Man stelle sich vor: Von Ennsdorf fährt ein Niederösterreicher kürzer in die Arbeit nach Asten als etwa von Ostermiething nach Mattighofen, obwohl beide letztgenannten Orte im selben Bezirk – Braunau – liegen. Diese Potenziale müssen unbedingt genutzt werden.