Skifahrer Johannes Aigner ist bei den XIII. Paralympics in Peking weiter nicht zu stoppen. Der 16-jährige Niederösterreicher gewann am Donnerstag mit Guide Matteo Fleischmann den Riesentorlauf überlegen und durfte bereits seine zweite Goldmedaille bejubeln. Nach Gold in der Abfahrt, Silber in der Super-Kombination und Bronze im Super-G hat der sehbeehinderte Teenager damit in vier Rennen vier Medaillen geholt.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben