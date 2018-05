Teil-Detonation bei Entschärfung

DRESDEN — Die Entschärfung einer am Dienstag bei Bauarbeiten gefundenen Weltkriegsbombe in Dresden ist am Mittwoch im ersten Anlauf fehlgeschlagen. Zunächst mussten die Arbeiten unterbrochen werden, nachdem der mechanische Zünder freigelegt worden war, dann war es am Abend beim Versuch einer Entschärfung per Fernsteuerung zu einer Teil-Detonation gekommen, das Dämmmaterial um den Fundort fing daraufhin Feuer. Verletzt wurde niemand. Doch der Kampfmittelräumdienst konnte zunächst nicht einschätzen, ob von der Bombe noch Gefahr ausging.

Von Löschroboter gekühlt

Am Donnerstag versuchten die Experten, näher an den Fundort im Stadtteil Löbtau zu kommen. Dazu wurde ein spezieller Löschroboter eingesetzt, um den 250 Kilo schweren Blindgänger abzukühlen. Ein gepanzerter Bagger räumte anschließend den Brandschutt weg, so dass der Sprengmeister die Bombe in Augenschein nehmen konnte.

Am späten Abend wurde schließlich Entwarnung gegeben. „Die Fliegerbombe ist entschärft“, meldete die Polizei via Twitter. Die umfassenden Sperren um den Fundort wurden aufgehoben. Damit konnten auch die rund 9000 Anrainer, die seit Dienstag zum Teil in einer Notunterkunft, zum Teil bei Verwandten ausharrten, in ihre Wohnungen zurückkehren.