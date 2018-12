Telekom/Valora: Meischberger als “Netzwerkbroker”

Am 68. Tag im Grasser-Telekom-Prozess war heute einmal mehr der angeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger am Wort. Morgen, Mittwoch, jährt sich der Riesenprozess rund um Privatisierungen und Parteispenden während der ÖVP/FPÖ/BZÖ-Regierung Anfang der 2000er-Jahre im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts.

Aktuell geht es um Zahlungen der Telekom Austria an ÖVP, FPÖ und SPÖ, das Verfahren ist in die Causa Buwog-Verkauf/Einmietung der Finanzbehörden in den Terminal Tower Linz eingebettet, da Richterin Marion Hohenecker auch für diese Anklagen gegen Meischberger und den Lobbyisten Peter Hochegger zuständig ist. Das heißt auch, dass die Richter, Schöffen und Staatsanwälte die selben sind. In der aktuellen Hauptverhandlung fehlt der Hauptangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, er ist in dem Faktum Telekom nicht angeklagt.

Meischberger beschrieb heute Richterin Hohenecker, wie er Lobbying für die teilstaatliche Telekom im Umfeld von FPÖ und ÖVP betrieben hat. Die Vorsitzende wollte wissen, was Meischberger unter seiner Aussage, er habe “Zugriff auf Minister” gehabt, meinte. Meischberger relativierte, es sei um einen “guten Zugang” gegangen. Eine Verpflichtung des Ministers, das Gewünschte auch zu erfüllen, habe es nicht gegeben. Seine Nähe zum “Entscheidungsträger” sei für ihn jedenfalls ein Asset gewesen und auch für Zeitungsleser erkennbar gewesen.

“Freundschaft und Vertrauen” seien ganz wichtige Management-Grundlagen, um schnell Entscheidungen treffen zu können. Er sei ein “Netzwerkbroker” gewesen, der das Vertrauen nicht missbraucht habe. Er habe viel mehr Kontakte gehabt als nur zu seinem Freund Grasser, dessen Trauzeuge er war, betonte Meischberger.

Richterin Hohenecker interessierte sich dann für Ähnlichkeiten zwischen dem Lobbying und der Provisionszahlungen bei Buwog, Terminal Tower und Telekom. Sie begab sich auf die Spur der Zahlungen, sprich wem Meischberger seine Lobbying-Rechnungen legte und wer sie bezahlte. Denn direkt verrechnet hat er seine Aktivitäten mit der Telekom nicht – sondern über die Firma Valora des Mitangeklagten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger. Meischberger erklärte diesen Umweg einmal mehr damit, dass er als “strategischer Kommunikator” lieber im Hintergrund gearbeitet habe.

Er habe über die Valora auch andere Geschäfte abgewickelt, denn “Geld hat kein Mascherl”, so Meischberger zu Hohenecker und den sechs Schöffen. Seine Leistungen habe er rein formell gegenüber Hochegger erbracht. Für das Telekom-Lobbying erhielt er 10.000 Euro, 14 mal im Jahr. Die Höhe der Zahlungen sei nie ein Thema gewesen, schließlich habe er “sehr viel Verdienstlichkeit in die Sache eingebracht”.

Laut Anklage erhielt Meischberger von der Telekom über die Valora insgesamt 825.000 Euro in den Jahren 2004 bis 2008. Nach einigen Einzelzahlungen wurde auf eine Jahrespauschale von 140.000 Euro, zahlbar in monatlichen Raten, übergegangen.

Meischberger, Lobbyist hat heute ebenfalls die Causa Glücksspielgesetz erläutert. Die Telekom hatte sich mit der Novomatic zusammengetan, man wollte die Lockerung des Glücksspielgesetzes um über AON Entertainment Online-Glücksspiel anbieten zu können.

Meischberger kassierte damals monatlich ein Honorar von 12.000 Euro von der Telekom. Abgewickelt wurde die Zahlung über die Gesellschaft Valora des Lobbyisten Peter Hochegger, damit die Rechnung nicht bei der Telekom aufscheine, wie er heute im Gerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts erklärte. Dem Glücksspielkonzern Novomatic stellte er ein Honorar von 60.000 Euro in Rechnung, für “Marketingberatungen und die Entwicklung von Marketingstrategien”, wie es im Rechnungstext hieß.

Richterin Marion Hohenecker wollte wissen, ob Meischberger nicht ohnehin von der Telekom dafür bezahlt worden sei. Ja, aber er habe die Novomatic und die Telekom zusammengebracht und habe auch bei der Novomatic viel mitgearbeitet, sagte Meischberger.

Tatsächlich hatte das Bemühen um Lockerung des Glücksspielgesetzes keinen Erfolg. Die Telekom und die Novomatic hätten geplant, gemeinsam über elektronische Lotterien in den lukrativen Glücksspielmarkt einzusteigen. Zwar sei die Novelle im Juli 2006 schon auf der Tagesordnung des Nationalrats gestanden, aber es wurde nicht beschlossen. Laut Meischberger war ein Sohn von Casinos Austria-Chef Leo Wallner damals beim ÖVP-Mandatar Günter Stummvoll beschäftigt und habe die Pläne seinem Vater erzählt. Daraufhin habe es Druck von Raiffeisen auf die ÖVP gegeben, das Vorhaben wieder abzublasen. Der damalige ÖVP-Klubobmann Wilhelm Molterer habe dann zurückgezogen und intern der Telekom versprochen, das Ganze im Herbst 2006, nach der Nationalratswahl, wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Da die ÖVP allerdings die Wahl verlor sei das Projekt nicht mehr weiterbetrieben worden.

Für eine Lockerung des Glücksspielmonopols hatte sich damals Finanzminister Karl-Heinz Grasser eingesetzt. Sein Ministerium hatte im Juli 2006 die Novelle des Glücksspielgesetzes vorgelegt, die privaten Glücksspielunternehmen wie Novomatic geholfen hätte. Die Novelle wurde aber nicht beschlossen.

Grasser machte sich auch später noch für Online-Glücksspiel stark. Im Oktober 2006 sagte er, er könne sich mehr Online-Konkurrenz vorstellen. Das Internet könnte Österreich ohnehin nicht kontrollieren, daher wäre es ihm lieber mehrere österreichische Anbieter zu haben.