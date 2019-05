Tempomacher

„Europa wird seine globale Führungsrolle verantwortungsbewusst wahrnehmen“ — das ist tatsächlich eines der zehn Versprechen, das der EU-Gipfel in Sibiu am gestrigen Europatag abgegeben hat. Es liegt ungefähr so nahe bei der Realität wie das Versprechen „Wir bleiben geeint, durch dick und dünn.“

Fakt ist: Die EU hat keine globale Führungsrolle und sie ist auch nicht geeint. Vielmehr ist ein für das Erlangen einer globalen Führungsrolle unerlässliches Mitglied gerade dabei, sich wegen dick aufgetragener Brexit-Lügen zu verdünnisieren. So schaut’s aus!

Bei allem Verständnis dafür, dass es am Europafeiertag ein Bedürfnis gab, sich die Realität ein bisschen schönzureden, wird es langsam höchste Zeit, ebendieser Realität ins Auge zu sehen. Österreich scheint zu jenen Mitgliedsstaaten zu zählen, deren Regierungen das begriffen haben und bei den Reformen Tempo machen. Tempo allein bedeutet noch lange keine Antwort auf vielen Streitfragen.

Und es ist auch gar nicht klar, in welche Richtung es gehen wird: Das gestrige Plädoyer des — aus Italien stammenden — EU-Parlamentspräsidenten Tajani für ein Aufweichen der EU-Haushaltsregeln ist vor dem Hintergrund der aktuellen Politik Roms eine gefährliche Drohung.

Doch nichts tun und weiterwusteln wie bisher ist auch keine Lösung.