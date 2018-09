Spritztour mit 338 km/h: Raser auf A1 gestoppt

Oed-Öhling (APA) – Ein Raser aus dem Bezirk St. Pölten ist in der Nacht auf Mittwoch auf der Westautobahn (A1) im Bereich Oed (Bezirk Amstetten) aus dem Verkehr gezogen worden. Um den 34-Jährigen anhalten zu können, bremsten Autobahnpolizisten den Verkehr vor ihm ein. Der Sportwagenfahrer gab an, teilweise mit 338 km/h unterwegs gewesen zu sein, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Auf der Fahrt von Melk nach Amstetten soll der Mann durchschnittlich 280 km/h gefahren sein. Auf diesem Abschnitt der A1 sind seit dem 1. August 140 km/h erlaubt. Der 34-Jährige, der keinen gültigen Führerschein besaß, wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.