Terror fordert Dutzende Tote

Viele Kinder und Journalisten in Afghanistan getötet — Massenmord in Nigeria

Afghanistan und Nigeria waren in den vergangenen beiden Tagen Schauplätze verheerender Terroranschläge. Am Montag wurden in Kabul neun Journalisten getötet, unter ihnen der Fotograf der Nachrichtenagentur AFP, Shah Marai. Er hatte selbst oft nach Anschlägen — auch im VOLKSBLATT erschienene — Fotos gemacht. Nun fiel Marai einem Selbstmordattentäter zum Opfer, der sich als Journalist getarnt hatte. Bei einem zweiten, fast zeitgleich verübten Anschlag in Kabul starb mehr als ein Dutzend Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Massenmord.

Elf Kinder wurden bei einem Anschlag auf einen Nato-Konvoi in Kandahar getötet. Die Kinder hatten die Nato-Soldaten gerade umringt, als der Selbstmordattentäter seine Bombe zündete. Acht rumänische Soldaten wurden verletzt.

Bei zwei Attentaten im Nordosten Nigerias wurden am Dienstag Dutzende Menschen getötet. Die Terroristen hätten sich in einer Moschee und auf einem Markt in Mubi in die Luft gesprengt, berichteten Bewohner. In Nigeria verübt die Islamistensekte Boko Haram die meisten Anschläge.