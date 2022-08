„Teuerung trifft auch Gemeinden“

Christian Mader, ÖVP-Bürgermeister in Schlatt (Bez. Vöcklabruck), stellt sich am 13. September der Wahl zum Präsidenten des Oö. Gemeindebundes. Er gilt als gesetzter Nachfolger von Hans Hingsamer, der sich nach zwölf Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet. Im Gespräch mit dem VOLKSBLATT stellt sich Mader den Fragen.

VOLKSBLATT: Warum strebt man gerade in Zeiten vieler Krisen ein solches Amt an?

MADER: Man kann es sich nicht aussuchen, ob es gerade einfache Zeiten sind oder nicht. Ich bin auch kein Schönwetterpolitiker. Jede schwierige Zeit und jede Krise bringt auch neue Chancen. Das ist natürlich auf der einen Seite eine große Last, die man auf den Schultern trägt, aber auch eine enorme Möglichkeit mitzugestalten, damit unsere Gemeinden möglichst gestärkt daraus hervorgehen.

Hat sich die Bedeutung der Gemeinde im Vergleich zu früher verändert?

Durchaus haben die letzten Jahre zu einem starken Wandel in den Gemeinden geführt. Eine weit breiter gestreute Aufgabenvielfalt führt dazu, dass die Gemeinden mittlerweile die meisten Bereiche unseres Lebens am Laufen halten. Somit stiegen auch das Vertrauen und die Wertschätzung der Bevölkerung in die Kommunen. Unsere Gemeinden mit ihren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern an der Spitze sind damit gerade in der Krise das stabile Fundament unserer Gesellschaft, denen die Menschen in unserem Land ihr Vertrauen zu Recht schenken. Völlig zu Recht!

Welche Aufgaben müssen Sache der Gemeinde bleiben?

Hier wurden in letzter Zeit oft die Agenden der Raumordnung diskutiert. Es ist gut, dass die Raumordnung in den Händen der Gemeinden ist, denn sie kennen die Situation vor Ort am Besten. Die Gemeinde ist sozusagen der Antragsteller und das Land als Aufsichtsbehörde prüft und führt eine Interessensabwägung durch. Das hat in den letzten Jahren grundsätzlich funktioniert und soll auch so bleiben. Eine Aufgabenentflechtung mit klaren Zuständigkeiten in allen weiteren Bereichen sollte immer ins Auge gefasst werden. Wir leben in einer turbulenten Zeit, in der es immer einer genauen Betrachtung verlangt. Vor allem die Finanzierung der einzelnen Bereiche ist wichtig. Wer anschafft soll auch zahlen.

Die Teuerung geht auch an den Kommunen nicht spurlos vorbei. Kann der Gürtel überhaupt noch enger geschnallt werden?

Fast alle Zuständigkeiten der Gemeinden sind von der Teuerung betroffen und wo es geht wird auch schon eingespart. Stromkosten steigen um ein Vielfaches. Die Gemeinden sind bei der Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie Vorreiter und auch Initiatoren und Ideengeber für Energiegemeinschaften. In vielen Bereichen kann der Gürtel aber nicht einfach enger geschnallt werden. Zum Beispiel muss die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung funktionieren. Hier kann man nicht einfach zurückdrehen. Dazu braucht es natürlich auch für die Gemeinden die notwendige Unterstützung von Land und Bund. Viele beschlossene Maßnahmen des Bundes wirken sich sehr negativ auf die Einnahmen der Gemeinden aus. Hier muss gegenüber den gestiegenen Aufgaben ein Ausgleich geschaffen werden.

Was brauchen Gemeinden neben Geld, um gut arbeiten zu können?

Der eigenständige Gestaltungsspielraum muss gesichert sein. Denn da, wo wir zuständig sind, müssen wir immer wieder konsequent Verantwortung übernehmen. Und wo wir die Verantwortung haben, da brauchen wir auch die Möglichkeiten dazu. Da müssen wir den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die Rahmenbedingungen ermöglichen, dass sie ihren Job bestmöglich machen können.

Wie können Ortszentren wiederbelebt werden?

Dazu kann die aktuelle Attraktivität zum Wohnen am Land eine Chance sein. Dies kann aber nicht nur die Gemeinde alleine bewerkstelligen, es braucht alle handelnden Akteure dazu. Beim Leerstand ist man oft mit privaten Besitzern in Verhandlung. Hier braucht es viel Fingerspitzengefühl. Diverse Möglichkeiten der Nachnutzung und optimaler Branchenmix sind dabei ein wichtiger Faktor. So können Orte wieder nach innen wachsen. Die neue Raumordnungsstrategie des Landes zielt auch darauf ab. Hauptverantwortlich in der Umsetzung sind dabei wieder mal die Gemeinden.

Was sind Ihre Visionen für Ihre Amtszeit?

Ich bin derzeit in allen Bezirken des Landes unterwegs, um mit den Gemeindevertretern zu diskutieren und mir anzuhören, welche Probleme es im Einzelnen gibt. Darauf aufbauend möchte ich die Ziele gemeinsam mit meinem Team im Vorstand und Landesausschuss für die nächste Zeit definieren. Eine immer breitere Themenvielfalt in einer Zeit massiver Veränderung braucht vor allem Zusammenhalt. Diese Geschlossenheit benötigen wir zur Vertretung der Interessen gegenüber Bund und Land. Diese starke Stimme möchte ich als Präsident geben.

Was können Sie von Ihrem Vorgänger mitnehmen?

Hans Hingsamer ist ein großes Vorbild für mich. Auf der einen Seite die besonnene Art und Weise wie er den Aufgaben entgegengetreten ist und auf der anderen Seite wie er sie auch gelöst hat.