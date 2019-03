Teufelswerk Emanzipation

Von Eva Hammer

Der Trauner Theaterfrühling eröffnete am Donnerstag im Schloss Traun mit einem Gastspiel der freien Salzburger Bühne „Theaterachse“ die Saison. „Der Weibsteufel“ (1914) zählt zu den meistgespielten Stücken von Karl Schönherr.

Das schönste Haus am Marktplatz will sie haben und der seidene Kittel soll rauschen, dass die anderen nur so schauen. Noch aber lebt sie mit ihrem Mann, einem Schmuggler, in einer armselig einsamen Hütte in den Bergen. Ein Kind hätte sie gern, doch körperlich läuft nichts mit ihrem schwächlichen Mandl. Nur kurz ist der Einspruch der Gattin, als ihr Mann sie anstiftet, den neuen Grenzjäger mit ihren erotischen Reizen abzulenken. Der fesche Grenzer hingegen hat den Auftrag, die Gattin des Schmugglers zu verführen. Die Linzerin Julia Frisch gibt von Anfang an eine Resolute.

Ihr traut man zu, dass sie auf so eine Gelegenheit schon gewartet hat. Fast genussvoll macht sie ihr „Schneidermandl“ verbal zum Schwächling. Mathias Schuh, der auch Regie führte, ist als Chef der Schmugglerbande optisch ganz und gar nicht der schwache kränkelnde Gatte, sondern ein gerissener Geschäftemacher, hypochondrisch und wie sein Weib in der trostlosen Ehe psychisch verkrüppelt. Aufreisser und Kraftlackel ist auch Thomas Hofer als Grenzjäger nur in der Fantasie des Weibes. Er überzeugt vielmehr als schüchterner junger Mann, den seine erste Leidenschaft völlig überwältigt. Am Ende sind beide Männer tot, der Frau gehört das Haus am Marktplatz.

Dass die Geschichte erstaunlich heutig bleibt, liegt am Emanzipationsthema. In einer desolaten Ehe wehrt sich die Frau gegen Unterdrückung und Missbrauch. Sie dreht den Spieß um und setzt rücksichtslos ihre Interessen durch. Eine übermächtige Julia Frisch fährt Schlitten mit den zwei unterlegenen Mannsbildern.

