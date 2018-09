Teurer Sprit treibt Inflation an

Das Leben in Österreich ist wieder etwas teurer geworden. Die Inflation lag im August bei 2,2 Prozent. Vor allem die Spritpreise haben im Vergleich zum Vorjahr stark angezogen. Stärkster Preistreiber waren einmal mehr die Spritpreise. Dieseltreibstoff verteuerte sich im Jahresabstand um rund 15 Prozent, Superbenzin um mehr als 12 Prozent. Heizöl zog im Schnitt um 24 Prozent an. Neben den Ausgaben für Verkehr mussten die Verbraucher in Österreich auch für Wohnung, Wasser und Energie im Schnitt um 2,3 Prozent mehr bezahlen, geht aus Berechnungen der Statistik Austria hervor. Wohnungsmieten verteuerten sich um 3,6 Prozent. Haushaltsenergie kostete im August um 3,2 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Im Jahresvergleich stiegen die Ausgaben für Verkehr um durchschnittlich 4,1 Prozent und beeinflussten die allgemeine Teuerung mit plus 0,53 Prozentpunkten. Auch für Mieten (+3,6 Prozent) muss man heuer mehr bezahlen. Billiger hingegen wurden Städteflüge, diese kosten um ein Drittel weniger, Flugpauschalreisen (-4,6 Prozent) und Flugtickets (-3,6 Prozent). Auch für Brillengläser (-10 Prozent), Gas (-5,7 Prozent) und Mobiltelefone (-5,2 Prozent) muss man dieses Jahr weniger bezahlen als im Vorjahr.