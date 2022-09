Teures Gas: Lenzing schickt erste Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die explodierenden Gas- und Strompreise zwingen den heimischen Faserhersteller Lenzing die Produktion an seinem Standort in Heiligenkreuz im Südburgenland zurückzufahren.

Aufgrund der hohen Gaspreise sei es derzeit nicht möglich, dort profitabel zu produzieren, hieß es am Freitag seitens des Unternehmens. Zwei der drei Produktionslinien sollen heruntergefahren werden. Beim AMS wurde bereits Kurzarbeit angemeldet.

Noch sind die Folgen noch nicht fix, in welchem Ausmaß tatsächlich reduziert und die Kurzarbeit in Anspruch genommen werden muss, sei vor allem von der weiteren Entwicklung der Gas- und Strompreise in den kommenden Tagen abhängig, heißt es bei Lenzing. Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich zwei Produktionslinien heruntergefahren werden müssen, sei aber „sehr groß“.

IV fordert Hilfen

Angesichts der prekären Lage fordert die Industriellenvereinigung neue Milliardenhilfen für energieintensive Unternehmen. „Die Situation ist mehr als dramatisch“, so IV-Präsident Georg Knill.

„Vielen Unternehmen stet das Wasser bis zum Hals“, betonte er. Grund sei eine Verzehnfachung der Gas- und eine Versechsfachung der Strompreise binnen eines Jahres, so der Branchenvertreter.