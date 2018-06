TGW nahm neue Firmenzentrale in Betrieb

Das Logistikunternehmen TGW beschäftigt weltweit 3200 Mitarbeiter, 1600 davon in Oberösterreich. Der große wirtschaftliche Erfolg der vergangenen Jahre und das damit verbundene Wachstum ließen den Platz in der Zentrale in Wels knapp werden. Daher entstand seit November 2016 in Marchtrenk der sogenannte TGW Evolution Park. Anfang Juni 2018 wurde die Arbeits- und Lebenswelt für 700 Mitarbeiter eröffnet. Der österreichische Intralogistik-Spezialist investierte 55 Millionen Euro in die neue Firmenzentrale, dessen Herzstück ein fünfstöckiges Bürogebäude ist.

Geschäftsführer Harald Schröpf: „Eine Erweiterung an unserem bestehenden Standort Wels war aus Platzgründen schwierig, deshalb haben wir unser neues Headquarter in Marchtrenk errichtet. Die beiden Standorte arbeiten aber eng vernetzt zusammen und helfen uns dabei, unsere Performance weiter zu steigern. Dabei spielt Wels – wo sich der Großteil unserer Produktion befindet – weiterhin eine zentrale Rolle.“

Beim Neubau wurde auf Qualität, Wertschöpfung in der Region und Energieeffizienz geachtet. „Die Photovoltaik-Anlage am Dach der Produktionshallen deckt einen Teil unseres Strombedarfs ab. Zudem setzen wir Wärmepumpen zur Energiegewinnung ein und nutzen die Abwärme unserer Serverräume zur Kühlung“, so Finanzchef Jörg Scheithauer.