The Beatles: Abbey Road — Anniversary Edition

The Beatles haben am 26. September 1969 ihre letzte Studioarbeit „Abbey Road“ herausgebracht. 50 Jahre später erschien gestern eine „Anniversary Edition“ mit einem Remix und mit zahlreichen Outtakes. Es sei „ein ziemliches gutes Album“, hat George Harrison einst gemeint. Eine Untertreibung.

„Abbey Road“ entstand in der Trennungsphase der Beatles. Für „Abbey Road“ kehrte George Martin als den Aufnahmeprozess bestimmender Produzent zurück. „Wir hatten alle viel beizutragen“, schreibt Paul McCartney im Vorwort des üppigen, bebilderten Booklets der „Anniversary Edition“. John Lennon etwa brachte „Come Together“ mit. George Harrison steuerte „Something“ und „Here Comes The Sun“ bei. Von Ringo Starr stammte „Octopus’s Garden“ und Sir Paul selbst stellte sein Anfang 1968 in Indien begonnenes Stück „Maxwell’s Silver Hammer“ zur Verfügung.

Für die zweite Seite wurden mehrere unfertige Stücke zu einer Art Medley oder Suite zusammengefügt. Für den Remix haben Paul, Ringo, Yoko Ono und Harrisons Witwe Olivia Giles Martin, den Sohn von George Martin, verpflichtet. Der neue Mix des Originalalbums ist tatsächlich fantastisch, auch wenn man die CD als MP3 komprimiert, klingen die Stücke perfekt. Jagt man etwa das großartige „I Want You (She’s So Heavy)“ via Blu-Ray über eine Surround-Anlage, offenbart sich ein neues Hörerlebnis.

„Abbey Road“ erscheint zum 50er in Österreich als LP, als Dreifach-Vinyl, als Doppel-CD (mit einer Auswahl der Outtakes) und als Limited Deluxe Edition.