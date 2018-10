Theater der Träume bringt sogar Ronaldo in Verlegenheit

„Dieser Klub hat mich zu dem gemacht, was ich bin“ — obwohl Cristiano Ronaldo seit neun Jahren auf das Trikot von Manchester United verzichtet, spricht der Portugiese nur in höchsten Tönen von seinem langjährigen Ex-Verein. 292 Mal lief Ronaldo zwischen 2003 und 2009 für den englischen Rekordmeister auf und erzielte dabei 118 Tore, dreifacher Meistertitel und CL-Sieg inklusive.

Umso mehr Steine dürften dem Superstar vom Herzen gefallen sein, als seine Sperre nach dem Ausschluss gegen Valencia nur auf eine Partie festgesetzt worden war — womit der ersten Rückkehr ins Theater der Träume seit 2013 im Duell am Dienstag mit Juventus (21, live Sky) gegen ManU nichts im Wege steht.

„Welcome home, Ronny“

Damals war er mit Real an alte Wirkungsstätte zurückgekommen und feierlich empfangen worden. „Welcome home, Ronny“, war nur eines von vielen Plakaten. CR7 dankte es den United-Fans, indem er die Briten aus dem Bewerb schoss — nach seinem Treffer aber auf einen Jubel verzichtete und eine entschuldigende Geste an die Anhänger richtete. „Es war unglaublich“, sagte ein ungewohnt verlegener Ronaldo nach dem Spiel. „Ich habe keine Worte dafür, wie sich das anfühlt. Die Fans haben dafür gesorgt, dass ich schüchtern werde.“

Favoriten unter Zugzwang

Verschonen wird er seinen Ex-Klub auch diesmal nicht. Das weiß auch Jose Mourinho, einst bei Real Ronaldos Coach und nun umstrittener United-Trainer. „Er ist weiter ein Top-Spieler. Ich denke, es gefällt ihm, hierher zurückzukommen. Aber natürlich wird er versuchen, seine Arbeit zu erledigen.“

Ganz andere Sorgen hat Real Madrid: Das weiße Ballett scheint ohne den fünffachen Weltfußballer noch gar nicht zurechtzukommen. Das 1:2 gegen Levante in der Liga war die vierte Pleite im fünften Pflichtspiel, das alles bei nur einem erzielten Treffer. „Real ist eine Ruine“, titelte die Sportzeitung „Marca“. Auch in der CL stehen der Klub und Trainer Julen Lopetegui mit erst drei Punkten nach zwei Spielen unter Druck. Gegen Pilsen sind drei Zähler Pflicht.

Gleiches gilt für die Bayern bei AEK Athen. Nach dem 1:2 gegen Ajax muss auch ohne Franck Ribery (Wirbelblockade) ein Sieg her. Sonst hat man trotz des 3:1 am Wochenende in Wolfsburg ganz schnell wieder Feuer am Dach und vor allem Diskussionen im Haus.

Keinen Ausrutscher erlauben darf sich mit Manchester City ein weiterer Favorit. Die Guardiola-Elf hält ebenfalls erst bei drei Zählern und muss am Dienstag zu Donezk.

