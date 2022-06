Rund 300 Mitglieder aus ganz Oberösterreich kamen am Samstag beim Landestag der Jungen ÖVP in die Linzer Tabakfabrik. Dabei kam es zum Wechsel an der JVP-Spitze, denn Staatssekretärin Claudia Plakolm übergab nach sechs Jahren an einen neuen Landesvorstand — mit Moritz Otahal (24) an vorderster Front. Der 24-jährige Student aus St. Florian wurde mit 95,65 Prozent zum neuen JVP-Landesobmann gewählt.

„Herzlichen Glückwunsch Moritz Otahal zu seiner Wahl zum Landesobmann der JVP OÖ. Die JVP ist die größte politische Jugendorganisation in OÖ und seit jeher Tempomacher für unserer Jugend in der Politik“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und OÖVP-GF Florian Hiegelsberger, die zugleich der scheidenden Landesobfrau Plakolm dankten.

„Mit Moritz übernimmt ein Vollprofi das Amt als Landesobmann, einer, der mit seinen frischen Ideen und seiner gewinnenden Art viele für die JVP begeistern wird“, streute Plakolm ihrem Nachfolger Rosen und Otahal betonte: „Die Junge ÖVP OÖ ist auf allen Ebenen sehr erfolgreich. Der Schlüssel zum Erfolg sind ein motiviertes Team und unsere vielen engagierten Mitglieder und Funktionäre, die aktiv das öffentliche Leben mitgestalten. Es ist vor allem für uns Junge wichtig, dass wir unsere Chancen nutzen und die Themen der Jugend beleuchten.“

Spotlight: Oberösterreich

Inhaltliche Basis für die Arbeit der nächsten Jahre ist das JVP-Programm mit dem Titel „Spotlight: Oberösterreich“. Bei der Erstellung wurden alle Ideen und Anregungen vom JVP-Zukunftsprozess Ende 2021 diskutiert und eingearbeitet. „Mit dem ,Spotlight: Oberösterreich’ möchten wir in den nächsten drei Jahren die wichtigen Zukunftsfragen der Jugend beleuchten. Dazu brauchen wir junge Köpfe und die frischen Ideen unserer Mitglieder“, ist Otahal zuversichtlich.

Seine Stellvertreter wurden einstimmig gewählt: Es sind Johanna Riegler (Perg), Regina Schneeberger (Grieskirchen), Raphael Kopf (Steyr-Land) und Martin Feichtinger (Braunau). Weitere Mitglieder im JVP-Landesvorstand sind Stefan Neugschwandtner (Perg), Katharina Hoflehner (Gmunden), Stella Wetzlmair (Wels-Land), Andrea Hauser (Schärding), Ludwig Seiringer (Vöcklabruck) und Ludwig Vogl (Wels).