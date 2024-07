Event-Tipp: 22. Alberndorfer Bierfest

Am Freitag, 5. Juli, lädt die Alberndorfer Volkspartei ab 18 Uhr zum Bierfest am Ortsplatz in Alberndorf ein.

Unter dem Motto „Biere aus dem Mühlviertel“ werden diesmal verschiedene Biere wie die Biere der Beer Buddies, Freistädter Biere, Biere aus Neufelden sowie aus Schlägl zum Verkosten angeboten.

Lesen Sie auch

Die Alberndorfer ÖVP Frauen werden heuer erstmals mit einer Longdrink-Bar vertreten sein und wer Heißhunger verspürt, ist mit dem Leberkässorten aller Art bestens versorgt.

Die großen Fest-Sonnenschirme am Ortsplatz schützen bei Sonne und auch bei Regenwetter die Biergenießer und ab 20 Uhr sorgt die Kirchenzug-Partie des Musikvereins für musikalische Unterhaltung.