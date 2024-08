Event-Tipp: 36. Gmundner Töpfermarkt

Vom 23. bis 25. August — täglich von 10 bis 18 Uhr — findet in der Keramikstadt Gmunden der 36. Österreichische Töpfermarkt statt und lässt Rathausplatz und Esplanade zu spektakulären Schauplätzen österreichischer und internationaler Tonkunst werden.

So wie jedes Jahr im August wird Gmunden auch heuer aufs Neue zum Zentrum renommierter europäischer Töpferelite, verwandelt sich die Keramikstadt in eine bunte Bühne für die Vielfalt zeitgenössischer internationaler Töpferkunst. Rund 130 Keramikerinnen und Keramiker aus verschiedenen Ländern präsentieren und bieten ihre Werke zum Verkauf an.

Der Markt, der seinem Publikum Rahmen und Flair einer imposanten Ausstellung für Keramikkunst und keramisches Handwerk bietet, findet heuer bereits zum 36. Mal statt und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Erfolgsgeschichte, ist mittlerweile in der obersten Liga europäischer Keramikevents beheimatet. Wie in den vergangenen Jahren wird auch heuer unter den teilnehmenden Ausstellern der Töpfermarktpreis der Keramikstadt Gmunden ausgeschrieben und verliehen, diesmal unter dem Titel „Kulturhauptstadt Europas Salzkammergut 2024“.

Der Kunstwettbewerb gibt auch Besuchern die Möglichkeit, einen Publikumspreis zu verleihen. Drei Preise jurieren die Teilnehmer selbst. Ausgestellt werden die eingereichten und anschließend prämiierten Werke im Gmundner Rathaus. Jedes Jahr wird im Rahmen des Töpfermarktes ein ganz besonderes Sammlerstück zum Kauf angeboten: ein neues, in limitierter Auflage kreiertes Exemplar des Gmundner Jahresbechers, heuer von Gudrun Gross gestaltet. Dieser ist während des Töpfermarktes beim Info-Stand am Rathausplatz, darüber hinaus ebenso im Keramikladen Gmunden erhältlich.