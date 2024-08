Event-Tipp: 50 Jahre UNION Waxenberg wird mit zweitägigem Jubiläumsfest gefeiert

Die Union Waxenberg in der Marktgemeinde Oberneukirchen mit den Sektionen Tennis, Turnen und Stock besteht bereits seit 50 Jahren. Mit einem zweitägigen Jubiläumsfest am 17. und 18. August wird dieser Anlass gefeiert, freut sich Obmann Maximilian Dachs mit seinem engagierten Vorstand.

Am Samstag spielt für die Besucher die Spitzenband „1er PANIER“ aus der eigenen Gemeinde auf. Die Austropop-Band wird dem Publikum mit Hits wie „Fürstenfeld“ von STS oder der heimlichen österreichischen Nationalhymne von Reinhard Fendrich „1 am from Austria“ so richtig einheizen.

Lesen Sie auch

Im Anschluss werden DJ Winkypöz, DJ Malibu und DJ Lüfto im Partyzelt so richtig Gas geben. Erfrischungen gibt es in der Cocktail- und Seidlbar sowie in der Weinlaube. Am Sonntag beginnt das Jubiläumsfest um 9.30 Uhr mit einer Feldmesse mit Pfarrer Pater Wolfgang Haudum.

Nach dem Festakt gibt es beste Unterhaltung mit Roys Boy & das Waxenberger Blech. Das Geschick der Gäste ist beim geselligen „Lattlschießen“ gefragt und die kleinen Besucher kommen bei der Kinderolympiade auf ihre Rechnung.