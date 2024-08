Nach der Sommerpause startet die traditionelle Wirtshausmusi „A lustige Eicht“ im Raffelstettnerhof in Asten (König-Ludwig-Straße 11) am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr in die nächste Saison.

Musikalisch, mit Blasmusik vom Feinsten, unterhält diesmal die „16erMusi“. Auch Mundartdichter und Witzeerzähler sind wie immer herzlich willkommen.