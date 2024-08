Event-Tipp: „Aus’gsteckt is’“ beim Engelhartszeller Weinfest

Der Spätsommer wird in Engelhartszell auch heuer wieder mit einem genussreichen Weinfest bereichert. Am Samstag, 31. August, ab 16 Uhr laden die Frauen in der OÖVP Engelhartszell herzlich dazu ein.

Die schon im vergangenen Jahr bewährte Location, das lauschige „Salettl“ beim Binderwirt in der Marktstraße ist wieder die perfekte Bühne für das Engelhartszeller Weinfest.

Weinfreunde und alle, die es werden wollen, dürfen sich auf eine köstliche Auswahl an österreichischen Weinen und g’schmackigen Heurigenbroten erfreuen. Hausgemachte Mehlspeisen dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Eine flotte Partie der Musikkapelle Engelhartszell sorgt für die musikalische Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. Obfrau Bettina Berndorfer und ihr Team freuen sich, das Engelhartszeller Leben mit dieser schönen Veranstaltung bereichern zu dürfen.