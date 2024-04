Event-Tipp: „Austrofred, was bringt die Future?“ —Lesung und Gespräch

Austrofred ist ein Mensch, bei dem sich die Superlativen die Klinke in die Hand geben. Er gilt als einer der besten Freddie-Mercury-Impersonatoren Europas und überhaupt als „feschester Österreicher aller Zeiten“ (Konzertbesucherin).

Aber nicht nur sein musikalisches, auch sein literarisches und denkerisches Werk ist von fundamentaler Größe, denn hier schreibt einer, der etwas gesehen hat von der Welt und daher mit Fug und Recht behaupten kann, dass er einiges ein bisschen besser versteht als andere Leute. Wer könnte also besser geeignet sein, die Gegenwart zu analysieren und Leitlinien und Ideen für ein positive Zukunft zu entwickeln.

Lesen Sie auch

Dabei vertraut Austrofred auf das präziseste wissenschaftliche Instrument, das ihm zur Verfügung steht, nämlich seinen Hausverstand. Gemeinsam mit Moderatorin Dominika Meindl aus Wilhering (Schriftstellerin, Journalistin) spricht er am 25. April um 19.30 Uhr im Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels zu Themen wie Wie ernähren wir die Welt?, Szenarien ohne Heuschrecken, Tourismus 2070 – Gäste aus dem extraterrestrischen Bereich, Verbrennungsmotoren – halt schon geil auch! oder The Show must go on – positiv in die Zukunft.