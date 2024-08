Event-Tipp: „Avanti, Avanti! – Alpin Swing“ — Schneeberger & Bakanic Quartett

Mit erfrischendem „Alpin Swing“ verzaubert das Quartett rund um Ausnahme-Gitarrist Diknu Schneeberger und Akkordeon-Virtuose Christian Bakanic in Sekundenschnelle: Ein Wechselspiel aus eingängiger Melodie und Virtuosität, eine gelungene Mischung aus Gypsy-Swing, Balkan-Jazz und neuer Volksmusik lassen das Publikum turbulent wie auch sanft durch den Abend fliegen.

Live zu erleben am Mittwoch, 7. August, um 19.30 Uhr im Atrium Europasaal in Bad Schallerbach. Diknu Schneeberger zählt weltweit zu den profiliertesten Gitarristen in der Tradition des Gypsy-Swing.

Mit seinem 2007 erschienenen Debütalbum „Rubina“ wurde der damals erst 17-jährige Wiener rasch zum Shooting-Star der Szene und erhielt Einladungen auf große Bühnen und Festivals, wo er international für Furore sorgte. Durch einen glücklichen Zufall kreuzten sich seine musikalischen Wege mit jenen des österreichischen Akkordeon-Virtuosen Christian Bakanic.

Die Basis für die kreativen Höhenflüge der beiden Virtuosen bildet die gleichermaßen eingespielte wie einfühlsame Rhythmusgruppe mit Julian Wohlmuth an der Rhythmusgitarre und Martin Heinzle am Kontrabass.