Event-Tipp: Berdetschläger Mühlenfest von önj Haslach & sunnseitn in der Torfau

Am Sonntag, 11. August, laden die önj Haslach und der Kulturverein sunnseitn ab 14 Uhr unter dem Motto „unscheinbare, wunderbare Flussperlmuscheln“ mit abschließendem Picknick zur Berdetschläger Mühle in die Torfau in Ulrichsberg ein. Die Flussperlmuschel und die Bauernmühle stehen im Mittelpunkt.

Der Erhalt von über 74 ha naturnahen Flächen durch nachhaltige Bewirtschaftung entlang der Großen Mühl wird gefeiert. „In jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit örtlichen Bäuerinnen und Bauern ist es gelungen, Feuchtwiesen und Überschwemmungsflächen zu erhalten und immer wieder neue Flächen zu renaturieren.

Im Nachzuchtprojekt „Zukunft Flussperlmuscheln an der Großen Mühl“ wird diese besondere Art erhalten, mit dem langfristigen Ziel, junge Flussperlmuscheln in geeigneten Lebensräumen wieder zu etablieren“ so Sophie Humenberger von der önj Haslach und BOKU Wien.

Vor Ort wird sie beim Mühlenfest über das Langzeitprojektes „Zukunft Flussperlmuscheln an der Großen Mühl“ der Naturschutzjugend informieren. Es folgt eine Mühlenbesichtigung mit Schaumahlen mit Manuel Fischer aus Berdetschlag. Als Beitrag zur Biodiversitätsförderung, werden am Ufer der Großen Mühl unter der Anleitung von Severin Zimmerhackl von der önj Haslach Lorbeerweiden gepflanzt. Eine Weidenart, die bis vor wenige Jahren in Oberösterreich noch als verschollen galt.

Musikalisch begleitet wir das Fest von der Gruppe „wiadawö!“ mit Toni Pichler, Andreas Luger und Gotthard Wagner. Da in der Torfau nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen bitten die Veranstalter Fahrgemeinschaften zu bilden, zu Fuß oder mit dem Rad anzureisen. Für das Picknick wird gebeten, Getränke und Jause sowie eine Picknickdecke oder Sitzunterlage mitzunehmen.

Bei Regenwetter findet das Picknick im Jatzzatelier Ulrichsberg ebenfalls mit musikalischer Umrahmung der Gruppe „wiadawö!“ statt. Auskünfte zur Veranstaltung bei der OÖ. Landesleitung unter Tel. 0699/88808764.