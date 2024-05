Event-Tipp: Bluatschink — „Der Schöne und das Biest“ — Konzert-Kabarett im Gugg

Beim Duo BLUATSCHINK aus dem Tiroler Lechtal ist einiges ein bisschen anders: Hier sitzt ein Ehepaar auf der Bühne und die wirklichen Fans wissen, dass gerade ihre großen Hits wie „Funka fliaga” oder „I han di gera“ auf schwung- und humorvolle Art und Weise von dieser Beziehung erzählen.

Bei Bluatschink waren die „Gschichtln” zwischen den Liedern immer schon mindestens so wichtig wie die Lieder selbst. Die Konzerte von Bluatschink sind „Therapie“. Denn das schönste Kompliment, das die beiden immer wieder zu hören bekommen: „Aus euren Konzerten geht man mit einem Grinsen im Gesicht wieder raus!“.

Lesen Sie auch

Nächste Gelegenheit dazu gibt es am Samstag, 4. Mai (ab 20 Uhr), im Kulturhaus Gugg in Braunau. Kartenpreise: 26/24 Euro ermäßigt, Halbpreiskarten für Schüler und Studenten an der Abendkasse, Freikarten für Kulturpassinhaber.