Event-Tipp: Bürgergarde Haslach lädt zum traditionellen Scheibenschießen

Die Bürgergarde Haslach ist Veranstalter des größten Scheibenschießens Oberösterreichs, das am 10. und 11. August im Welset-Pühret an der Steinernen Mühl stattfindet. Beginn des Schießbetriebes ist am Samstag um 13.30 Uhr mit der Einzel- und der Mannschaftswertung.

Weiters gibt es an diesem Tag auch ein Preisschießen für Gruppen und Vereine mit eigener Siegerehrung ab 20 Uhr. Eine Mannschaft besteht aus vier Schützen und schießberechtigt sind alle ab 18 Jahren.

Am Sonntag erfolgt um 8.45 Uhr die Aufstellung des Festzuges am Marktplatz unter Mitwirkung der Gardemusikkapelle Haslach, den Ehrengästen, dem K. u. K. Infanterieregiment Nr. 42, „Herzog von Cumberland“ als Ehrenkompanie, der Freiw. Feuerwehr Haslach, der Goldhaubengruppe und der Bürgergarde Haslach.

Im Anschluss wird am Festgelände um 9.30 Uhr der Festgottesdienst abgehalten. Die Gardemusikkapelle Haslach unterhält die Besucher mit einem zünftigen Frühschoppen. Die besten Schützen werden bei der Siegerehrung mit Preisverleihung um 19 Uhr geehrt. Geschossen wird mit dem Sturmgewehr 77, Kleinkaliber und mit Pfeil & Bogen.